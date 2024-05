Песня "Тереза и Мария" от alyona alyona и Jerry Heil имеет глубокий смысл.

В шведском городе Мальме проходит Евровидение 2024, в первом полуфинале которого уже выступили представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona. Их номер называется "Тереза и Мария" - песня уже прошла в финал и понравилась многим зрителям.

11 мая мы узнаем, кто станет победителем 68-го песенного конкурса. А сейчас разберем песню "Тереза и Мария" и разберемся, какой смысл вложили исполнительницы в свой номер.

"Тереза Мария" - смысл песни

Выступление представительниц Украины понравилось не всем. Песня вызывала также критические отзывы. Некоторые зрители посчитали неуместным посвящать трек матери Терезе, которую при жизни уличали в лицемерии и мошенничестве.

Jerry Heil и alyona alyona ответили, что Мать Тереза и Дева Мария в песне использованы не как имена персонажей, а как символы добросердечности и всего самого светлого. По словам Алёоны, смысл песни состоит в женской силе, сплочении и единстве ради общей цели:

Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества из Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение "Women’s power". Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин.

Также в тексте песни "Тереза и Мария" содержатся слова "всі святі народились колись людьми". Эта фраза передает посыл о том, что даже простые люди способны повлиять на мир и оставить след в истории.

Хоть песня является аполитической, её можно связать с войной в Украине, ведь все украинцы должны сплотиться ради победы над российской армии:

"Тереза Мария" - слова песни

Jerry Heil:

Джере-джере-джерело пробива собі шлях,

Що би що би не було, світ на її плечах.

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті.

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя!

Припев:

З нами Мама Тереза і Діва Марія,

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings.

З нами Мама Тереза і Діва Марія,

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings.

alyona alyona:

Навіть ще змаля ми шукали шлях,

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає.

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є.

Знову не така, то надто м’яка,

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець.

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець.

І хай хтось хоче аби ми зламались,

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець,

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість,

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість.

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю,

Знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно,

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко,

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

Припев:

З нами Мама Тереза і Діва Марія,

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings.

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

