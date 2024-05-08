В США ожидают, что разработка новой бомбы завершится в этом финансовом году, выяснили журналисты.

Новая противобункерная бомба весом 5000 фунтов (2300 кг) GBU-72/B может стать будущим дополнением к арсеналу стратегического бомбардировщика-"невидимки" B-2 Spirit (его называют "бомбардировочным королем неба").

Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает The War Zone. Американцы планируют интегрировать GBU-72/B и другое неопределенное "передовое оружие" в B-2 в рамках продолжения работы по модернизации этих бомбардировщиков перед началом производства нового B-21.

Воздушные силы США ожидают, что разработку GBU-72/B закончат в текущем финансовом году, и это оружие в конечном итоге вытеснит из арсенала бункерную бомбу GBU-28/B, вес которой составляет также 5000 фунтов.

Видео дня

Отметим, что GBU-28/B является бомбой с лазерным наведением, в то время как для GBU-72 использовали комплект JDAM с управляемыми аэродинамическими поверхностями и блоком наведения по координатам GPS.

Известно, что испытания новой бомбы провели в 2021-м: в качестве носителя использовали ударный самолет F-15E Strike Eagle. Ранее в Пентагоне заявили, что возможности новой бомбы значительно превосходят GBU-28, которая способна пробивать до 30 метров грунта или 6 м армированного бетона.

В центре внимания B-2 Spirit - стратегический бомбардировщик: что стоит знать

Напомним, ранее стало известно, что американской корпорации Northrop Grumman выдали контракт на начало производства стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, который иногда позиционируют как "новое поколение".

Речь фактически идет об уменьшенном в размерах более дешевом аналоге B-2 Spirit. Первый полет B-21 совершил в прошлом году. В целом США хотят иметь примерно 100 таких самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: