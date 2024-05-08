В этом году 68-й песенный конкурс Евровидение принимает шведский город Мальме. Во вторник 7 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2024, на котором выступили 15 претендентов, в том числе и представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona.
Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг 9 мая в 22:00 по киевскому времени. А в субботу 11 мая в 22:00 состоится грандиозный финал с объявлением победителя. Мы составили полный список участников и их номеров.
Евровидение 2024 второй полуфинал - все участники
1. Мальта: Сара Бонничи - "Loop".
2. Албания: Iolanda, Hera Björk, Besa - "Titan".
3. Греция: Марина Сатти - "Zari".
4. Швейцария: Nemo - "The Code".
5. Чехия: Aiko - "Pedestal".
6. Австрия: Kaleen - "We Will Rave".
7. Дания: SABA - "Sand".
8. Армения: Ladaniva - "Jako".
9. Латвия: Dons - "Hollow".
10. Сан-Марино: Megara - "11:11".
11. Грузия: Нуца Бузаладзе - "Firefighter".
12. Бельгия: Mustii - "Before the Party's Over".
13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".
14. Израиль: Эден Голан - "Hurricane".
15. Норвегия: Gåte - "Ulveham".
16. Нидерланды: Йост Кляйн - "Europapa".
Кто фаворит Евровидения-2024
На Евровидение 2024 прогноз букмекеров постоянно меняется. Первое место со значительным отрывом сулят представителю Хорватии Baby Lasagna. Если ожидание подтвердится, то это будет первая победа Хорватии в истории конкурса. Украина в рейтинге букмекеров занимает четвертое место после Швейцарии и Италии.
Ранее мы также рассказывали, когда и где смотреть Евровидение 2024 украинцам.