Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая и будет представлять 16 стран.

В этом году 68-й песенный конкурс Евровидение принимает шведский город Мальме. Во вторник 7 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2024, на котором выступили 15 претендентов, в том числе и представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona.

Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг 9 мая в 22:00 по киевскому времени. А в субботу 11 мая в 22:00 состоится грандиозный финал с объявлением победителя. Мы составили полный список участников и их номеров.

Евровидение 2024 второй полуфинал - все участники

1. Мальта: Сара Бонничи - "Loop".

2. Албания: Iolanda, Hera Björk, Besa - "Titan".

3. Греция: Марина Сатти - "Zari".

4. Швейцария: Nemo - "The Code".

5. Чехия: Aiko - "Pedestal".

6. Австрия: Kaleen - "We Will Rave".

7. Дания: SABA - "Sand".

8. Армения: Ladaniva - "Jako".

9. Латвия: Dons - "Hollow".

10. Сан-Марино: Megara - "11:11".

11. Грузия: Нуца Бузаладзе - "Firefighter".

12. Бельгия: Mustii - "Before the Party's Over".

13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".

14. Израиль: Эден Голан - "Hurricane".

15. Норвегия: Gåte - "Ulveham".

16. Нидерланды: Йост Кляйн - "Europapa".

Кто фаворит Евровидения-2024

На Евровидение 2024 прогноз букмекеров постоянно меняется. Первое место со значительным отрывом сулят представителю Хорватии Baby Lasagna. Если ожидание подтвердится, то это будет первая победа Хорватии в истории конкурса. Украина в рейтинге букмекеров занимает четвертое место после Швейцарии и Италии.

Ранее мы также рассказывали, когда и где смотреть Евровидение 2024 украинцам.

