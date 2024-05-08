Также существенно нарастили производство боеприпасов.

На предприятиях АО "Укроборонпром" объемы производства военной техники увеличены вдвое. В этом году увеличение производства планируется с такой же динамикой. По одним направлениям – в десятки раз, по другим – меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и ВСУ. Об этом в интервью АрмияInform заявил генеральный директор Герман Сметанин.

"Почти год назад, в рамках реформы украинского оборонно-промышленного комплекса, по инициативе руководства Украины, Государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Эта реформа открыла окно возможностей для создания совместных предприятий в Украине и должна способствовать трансферу технологий, а также привлечению инвестиций в наш бизнес", – подчеркнул гендиректор АО.

Он добавил, что Украина существенно нарастила производство боеприпасов – это главная номенклатура, которую ожидает фронт. Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО – 60-мм минометных мин и 155-мм артиллерийских снарядов.

Видео дня

"Мы способны производить еще больше, но нас сдерживает дефицит денег у государства, и мы рассчитываем на дополнительное финансирование, в том числе из-за рубежа", – добавил Сметанин.

Производство оружия в Украине

Ранее УНИАН писал, что "Украинская оборонная промышленность" переходит к изготовлению 60-мм минометных мин – калибр НАТО.

До широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина практически не производила оружия, но сейчас местная оружейная промышленность процветает. Однако наращивать производство украинской оборонной промышленности мешает целый список ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: