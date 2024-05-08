В ближайшие дни в Украине еще будет прохладно.

Похолодание, которое сейчас охватило Украину, продлится еще несколько дней. Кое-где ожидаются заморозки, дожди, а в горах - мокрый снег. Температура повысится только в конце недели. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 9 мая

В четверг, по его данным, в Украине будет преимущественно без осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут дожди, а в высокогорье - с мокрым снегом. Скорость ветра будет 7-12 м/с, в южной части и Крыму днем отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в северной половине +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 °С. Днем в Украине будет +10...+17 °С.

Погода 10 мая

Накануне выходных в Украине ожидается малооблачная погода без осадков по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет +1...+6 °С, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С.

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Погода 11 мая

В субботу в Украине будет преобладать сухая погода, лишь в Карпатах и Крыму пройдут днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, а днем уже будет +17...+22 °С.

Погода 12 мая

В воскресенье, по словам Игоря Кибальчича, в Крыму и Карпатах ожидаются небольшие дожди с грозами, в остальных регионах страны без осадков. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, а днем потеплеет до +19...+24 °С.

Погода до конца недели - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что до конца недели в Украине сохранится свежая погода. На Проводное воскресенье, по ее данным, будет умеренно тепло, +15...+20 градусов.

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