Силы ПВО уничтожили все воздушные цели в районе столицы, в области падения обломков.

Российские оккупанты атаковали сегодня, в День памяти и примирения, Киев и область.

"Враг нанес по столице ракетный удар - применил крылатые ракеты Х-101/-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений", - рассказали в КГВА.

Силы ПВО уничтожили все воздушные цели в районе столицы. По предварительным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.

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По данным КОВА, в Киевской области тревога продолжалась почти 4 часа. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, но было падение обломков в 4 районах.

"К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая неотложная помощь", - добавили в администрации.

Кроме того, было повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Сейчас энергетики работают над возвращением света

"По оперативной информации, в результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены. Все оперативные группы работают на местах. Продолжаем фиксировать и ликвидировать последствия атаки", - подытожили в КОВА.

Ракетная атака на Украину

В Минэнерго сообщили, что российские оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В частности, повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе

Кроме того, враг обстрелял три украинские ТЭС. Было серьезно повреждено оборудование. Энергетики сейчас работают над ликвидацией последствий атаки.

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