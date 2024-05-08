Не игнорируйте воздушную тревогу.

Этой ночью украинские города в очередной раз атакуют российские беспилотные летательные аппараты, в части страны объявили воздушную тревогу.

По последним данным Командования Воздушных сил ВСУ, несколько групп дронов движутся из Курской области через Сумскую, курсом на юг. Также БПЛА фиксируют на западе Харьковщины (в направлении Полтавщины) и в Запорожье (в сторону Днепра).

Еще несколько групп российских беспилотников заметили в Днепропетровской области, они летят северо-западным курсом в направлении Полтавщины. Также существует угроза БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Видео дня

Информация обновляется....

Около 04:00 началась массированная ракетная атака по Украине.

Обновлено в 03:50: Дрон из Винницкой области зашел в Житомирскую область, курс северный. Военные фиксируют БПЛА на Кировоградщине (в направлении Каменки Черкасской области) и в Полтавской области (курсом на Черкассы).

Обновлено в 03:14: Информация от Воздушных сил.

БПЛА в Черкасской области, курсом на Винницкую;

БПЛА на Харьковщине заходят в Полтавскую область с востока;

БПЛА на юге Кировоградской области, курс западный;

БПЛА с Харьковщины на Днепропетровщину с севера.

Обновленов 02:52: В Полтавской области слышали звуки взрывов, пишет Суспільне.

Обновленов 02:44: Харьков снова под ударом, предварительно - "шахедами", сообщает городской голова.

Обновлено в 02:39: Воздушные силы информируют о передвижении дронов.

на севере Черкасской области в направлении Киевской;

на западе Кировоградской области в направлении Винницкой;

на Полтавщине в направлении Днепропетровской области;

БПЛА из Белгородской области на Харьковщине, курс юго-западный;

на Днепропетровщине в направлении Харьковской области, курс северный;

на границе Херсонской и Николаевской областей, курсом на северо-запад;

БПЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.

Обновлено в 01:53: Дроны продолжают двигаться:

через Сумскую область в направлении Полтавщины, с севера;

с Полтавщины в направлении Полтавы, еще группа на западе области в направлении Черниговщины/Киевщины;

БПЛА с Николаевщины, северо-западным курсом, через Кировоградскую область.

Обновлено в 01:15: Жителей Полтавы призвали оставаться в укрытиях, БПЛА в районе города.

Обновлено в 01:15: Воздушные силы фиксируют следующее:

несколько групп ударных дронов движутся из Курской области через Сумскую, курс - на юг;

БПЛА на востоке, северо-востоке и юге Полтавщины в направлении Миргорода;

дроны на северо-западе Днепропетровской области, движутся в направлении Кировоградщины;

БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный;

БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;

еще несколько новых групп из Курской области на Сумщину, тем же курсом, что и предыдущие.

Дроновые атаки по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 мая Россия атаковала энергетические объекты в Сумской области. В ряде населенных пунктов возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Впоследствии стало известно, что украинская противовоздушная оборона сбила 12 ударных дронов типа "Шахед". В результате одного из ударов было обесточено более 400 тысяч абонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: