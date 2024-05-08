Силы ПВО сбили восемь из 12 ракет. Есть попадания по объектам энергетической и газовой инфраструктуры.

Сегодня утром российская армия направила на Львовскую область 12 ракет, восемь из них были сбиты. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Сегодня дважды была атакована Львовская область. Цель - объекты критической и энергетической инфраструктуры. Из 12 ракет, которые залетели в пространство области, восемь были сбиты. К сожалению, есть попадание в Стрыйском районе, куда уже неоднократно в этом году целился враг. Это газовая инфраструктура. Также был нанесен удар по теплогенерирующей станции в Червоноградском районе", - рассказал чиновник.

По его данным, пострадавших в результате атаки нет. Сейчас происходит ликвидация последствий ударов.

На вопрос, с какой целью враг постоянно бьет по газовым хранилищам в Стрые, тем более, что они размещены под землей, Козицкий отметил: "Наши хранилища - крупнейшие в Европе. Это стратегический объект для всего ЕС".

Он считает, что атаки на них будут продолжаться.

"Наша задача - сделать все от нас зависящее, чтобы небо над Украиной, в том числе и над Львовской областью, было закрыто. Надеюсь, европейцы это понимают и помогут нам с системами ПВО", - добавил Козицкий.

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Сегодня Россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В целом оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить 59 целей врага.

Под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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