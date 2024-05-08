В Офисе генерального прокурора не назвали фамилию бизнесмена.

Бизнесмену Игорю Коломойскому, которого месяцами держат в СИЗО, "сшили" новое уголовное дело: ему сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло… 21 год назад (!) в Крыму.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

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Следует отметить, что в Офисе Генерального прокурора не назвали фамилию бизнесмена, которому сообщили о подозрении, так как на стадии предъявления подозрения личности подозреваемых не раскрывают. Вместе с тем работники прокуратуры обнародовали фото, на котором невозможно не узнать бизнесмена Игоря Коломойского, которого месяцами держат под стражей и затягивают следствие.

Отметим, спустя 21 год от описываемых в документах обвинения событий (и спустя 10 лет аннексии Крыма россией) украинская полиция героически задержала каких-то людей (якобы - тех самых "исполнителей") и нашла "доказательства", подтверждающие личность "заказчика".

Что известно об истории с адвокатом

В 2005 году бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Юлии Мостовой из "Зеркала недели" рассказал подробности истории, которую сегодня реанимирует прокуратура.

Юлия Мостовая: Кстати, еще при старой власти против вас возбуждали уголовное дело по поводу покушения на адвоката Константина Григоришина, который к тому времени уже расстался с Суркисом и Медведчуком и стал партнером Виктора Пинчука. Между прочим, еще до открытия этого дела я лично держала в руках заявление адвоката Григоришина в Генпрокуратуру о том, что вы ему угрожали. Потом этому адвокату были нанесены тяжкие ножевые ранения, и соответственно возбуждено уголовное дело. Насколько мне известно, оно так ничем и не закончилось. Правда ли, что сейчас предпринимается попытка реанимации этого уголовного дела, и как могло случиться, что пострадал именно тот человек, которому вы угрожали?

Игорь Коломойский: Какие могут быть, по вашему мнению, отношения между бизнесменом и адвокатом, обслуживающим другого бизнесмена? Адвокат - это исполнитель, как бухгалтер, как менеджер. Он вне линии корпоративного конфликта. Поэтому никаких отношений между бизнесменом и адвокатом конкурента быть не может. Тем более - угроз. Адвокат, о котором вы говорите, работал у Пинчука и Григоришина. Думаю, эти бизнесмены тщательно разработали всю эту процедуру и пустили ее в ход. Но даже при том политическом режиме они не смогли завести уголовное дело против меня, получилось только "по факту". Правда, я не знаю, было ли оно вообще, поскольку у меня есть бумага, где пишется, что в открытии уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления. Сейчас была предпринята еще одна попытка направить уголовное дело, открытое по факту нападения на адвоката непосредственно против меня. Но после моего письма в прокуратуру, надеюсь, будет объективно проведено расследование и понесут ответственность те, кто с самого начала замышлял плохое. Попытка реанимации персонального дела входит в сценарий, который обрисовал мне Григоришин 5 марта. Все пункты плана реализовывались в мае, июне, июле, поэтому у меня нет сомнений в том, кто стоит за этим. Те люди, которых он мне называл как своих партнеров, а именно - Порошенко Петра Алексеевича, и стоят за организацией всего этого.

Дело Коломойского – последние новости:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты пояснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и проводивший осмотр врач.

Но судья снова принял сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.