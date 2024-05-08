В ПС отметили, что в последнее время уменьшилось применение Россией "Шахедов".

Сегодня враг совершил очередную комбинированную атаку по Украине после непродолжительного затишья. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал вражеский удар и рассказал, способны ли россияне его повторить.

"Это серьезная атака с достаточно большим использованием различных типов ракет. Конечно, враг анализирует, пытается собирать информацию своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты удалось поразить", - подчеркнул он.

Евлаш подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что противник может продолжать удары. При этом добавил, что в последнее время несколько уменьшилось применение "Шахедов", однако этой ночью враг использовал более 20 ударных БПЛА. "Мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - подчеркнул Евлаш.

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По его словам, в День памяти и победы над нацизмом Россия осуществила абсолютно циничную атаку по гражданским и критическим объектам украинской инфраструктуры.

"Враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - это крылатые и управляемые ракеты, аэробаллистические ракеты и БПЛА. Для отражения сегодняшнего воздушного нападения мы применили тактическую авиацию, подразделения РЭБ, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы, которые отражали это воздушное нападение", - сообщил Евлаш.

По его словам, враг использовал одну ракету типа "Кинжал"; а также применил еще две баллистические ракеты "Искандер-М"; четыре крылатые ракеты "Калибр", которые удалось сбить - они были запущены из акватории Черного моря.

"33 из 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 удалось сбить нашим защитникам", - сообщил Евлаш.

Также он отметил, что враг применил одну крылатую ракету "Искандер-К" с территории Крыма и запустил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69 с временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, выпущен был 21 ударный БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курской области. "Враг делал все, чтобы максимально усложнить задачу по отражению воздушного нападения", - сказал представитель ВС Украины.

Массированный удар РФ по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 мая российские террористы нанесли очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Российские оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В ДТЭК отметили, что враг обстрелял три украинские ТЭС. Было серьезно повреждено оборудование.

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