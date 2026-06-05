Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд: в НБУ назвали причины

Текущий объем резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяцев будущего импорта.

Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% и по состоянию на 1 июня составили 45,7 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров. При этом, как отмечает регулятор, несмотря на сокращение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

На валютные счета правительства в НБУ в мае поступило 599,2 млн долл., в том числе 498,8 млн долл. – через счета Всемирного банка и 100,4 млн долл. – от размещения валютных ОВГЗ.

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На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 126,2 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 274,9 млн долл.

Чистая продажа валюты национальным регулятором сократилась на 12,4% – Нацбанк в мае продал на валютном рынке 3,1345 млрд долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта", – отметили в НБУ.

Золотовалютные резервы Украины – последние новости

В апреле международные резервы Украины сократились на 7,3% и по состоянию на 1 мая составили 48,2 млрд долларов.

В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30% – до 57,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

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