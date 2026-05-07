Международные резервы сокращаются третий месяц подряд: в НБУ объяснили причину

Объем резервов достаточен для поддержания стабильности валютного рынка.

Международные резервы Украины в апреле сократились на 7,3% и по состоянию на 1 мая составили 48,2 млрд долларов.

Как сообщили в Нацбанке, такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в апреле поступило 377,9 млн долл., из них 339,4 млн долл. – от размещения валютных ОВГЗ и 38,5 млн долл. – через счета Всемирного банка.

"Кроме того, Украина получила кредит в размере 1,01 млрд долл. в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением", – отметили в НБУ.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 716,6 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 255,3 млн долл.

Чистая продажа валюты Национальным банком сократилась на 25,1% по сравнению с мартом – в апреле регулятор продал на валютном рынке 3,577 млрд долл.

В Нацбанке подчеркнули, что, несмотря на сокращение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

