Рекорд за всю историю независимости Украины: международные резервы безумно выросли в 2025 году

В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. от международных партнеров.

В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30% до 57,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в частности, в декабре резервы выросли на 4,6%. Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысившие чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Отмечается, что в прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку во времена полномасштабной войны - 52,4 млрд долларов от Евросоюза, Канады, МВФ, Банка развития Совета Европы и через счета Всемирного банка.

Также официальный Киев получил 2 млрд долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Кроме того, в 2025 году страна получила более 3,3 млрд долларов благодаря размещению валютных ОВГЗ.

"В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долларов от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы составляли 54,7 миллиарда долларов, что на тот момент тоже стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В частности, в ноябре они увеличились на 10,6%.

Месяцем ранее золотовалютные резервы также устанавливали рекорд с показателем в 49,5 миллиарда долларов.

