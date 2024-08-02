Подтвердились ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

Золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к последнему рекорду. Это произошло после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки, пишет Bloomberg.

Отмечается, что доходность казначейских облигаций и курс доллара упали после публикации данных. Это способствовало росту цены на слитки на 1,3%, до 2477,68 долларов за унцию. Указанная стоимость лишь на 10 долларов меньше исторического максимума в 2483,73 доллара, достигнутого в прошлом месяце. Более низкие ставки обычно являются положительным фактором для золота, поскольку оно не платит процентов.

В июле темпы роста занятости в США замедлились больше, чем прогнозировалось. В то же время уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года, что свидетельствует о том, что рынок труда охлаждается быстрее, чем свидетельствуют другие данные.

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Цены на золото

Ранее УНИАН писал, что центральные банки развитых стран ожидают, что доля золота в мировых резервах будет расти, а доллара США – уменьшаться. Они стремятся последовать примеру развивающихся рынков в покупке слитков.

В конце мая золото подскочило до новых рекордов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в катастрофе из-за падения вертолета. Цены на слитки поднялись на 1,1 процента, до 2440,59 долларов за унцию.

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