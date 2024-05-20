Напряженность на Ближнем Востоке, по мнению аналитиков, усиливает привлекательность этого металла.

Золото подскочило до новых рекордов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в катастрофе из-за падения вертолета. Цены на слитки поднялись на 1,1 процента, до 2440,59 долларов за унцию.

Как сообщает The Telegraph, смерть президента Ирана усилила напряженность на Ближнем Востоке, что, по мнению аналитиков, усиливает привлекательность металла, который считается надежным хранилищем во времена невзгод.

"Рост золота вызван новостями из-за неопределенности относительно того, что произошло в Иране. Непременно будет присутствовать элемент поспешных выводов на основе очень малой информации", – отметил глобальный руководитель институциональных рынков на нефтеперерабатывающем заводе ABC в Сиднее Николас Фраппелл.

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Рост золота также происходит на фоне оптимизма, что Федеральная резервная система США сделает два снижения процентных ставок в этом году после того, как показатели инфляции на прошлой неделе были ниже, чем ожидалось. Это предложит поддержку для драгоценного металла, стоимость которого определяется в долларах.

Гибель президента Ирана: что известно

19 мая 2024 года сообщалось, что вертолет с иранским президентом потерпел инцидент на востоке Азербайджана. Тогда вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку.

20 мая уже стало известно, что президент Раиси и глава МИД Ирана все же погибли. Турецкий БПЛА нашел место падения вертолета, на котором находился президент Ирана. Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь. К поискам привлекали иранскую армию.

Исполняющим обязанности президента станет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Однако, согласно конституции Ирана в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.

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