Центробанки развитых стран ожидают, что доля металла в мировых резервах будет расти.

Центральные банки развитых стран ожидают, что доля золота в мировых резервах будет расти, а доллара США – уменьшаться. Они стремятся последовать примеру развивающихся рынков в покупке слитков, пишет Financial Times.

Почти 60% центральных банков богатых стран считают, что доля золота в мировых резервах вырастет в течение следующих пяти лет, по сравнению с 38% респондентов в прошлом году. Об этом свидетельствует опрос Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Отмечается, что около 13% стран с развитой экономикой планируют увеличить свои запасы золота в следующем году, по сравнению с 8% в прошлом году, что является самым высоким показателем с начала проведения опроса. Это следует примеру центральных банков развивающихся стран, которые были основными покупателями золота со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

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Между тем, растущая доля стран с развитыми экономиками – 56% по сравнению с 46% в прошлом году – также считают, что доля доллара в мировых резервах снизится в течение следующих 5 лет. Среди центральных банков развивающихся стран такого мнения придерживаются 64%.

По словам журналистов, спрос на золото, который наблюдается, несмотря на резкий рост цены в этом году, подчеркивает, как сокращаются ассигнования в доллар. Центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы за счет альтернативных валют и активов, особенно после того, как США использовали свою валюту как оружие в санкциях против России.

"В этом году мы наблюдаем гораздо более сильную конвергенцию. Более развитые страны говорят о том, что золото будет занимать большую часть мировых резервов, а доллар – меньшую", – заявил глава центральных банков в WGC Шаокай Фан.

Опрос – один из немногих, дающий представление о мышлении руководителей резервов. Рекордная доля центральных банков с начала проведения опроса пять лет назад намерена увеличить свои золотовалютные резервы в течение следующих 12 месяцев – 29% респондентов. Среди респондентов с развивающихся рынков почти 40% планируют увеличить свои резервы.

Ценность золота

Основными причинами хранения золота центральные банки называют его долгосрочную ценность, эффективность во время кризиса и его роль как эффективного диверсификатора. По данным WGC, центральные банки добавили более 1000 тонн золота в свои резервы в 2022 и 2023 годах. Санкции США в отношении российских активов, деноминированных в долларах, вызвали ажиотаж среди незападных официальных финансовых учреждений на слитки, стоимость которых не зависит от правительства или банка.

Рекордные за последние годы объемы покупки, которые продолжаются и в этом году, стали движущим фактором роста цены на золото до почти 2450 долларов за тройскую унцию в прошлом месяце. Это на 42% больше, чем с начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре.

В то же время доля доллара в мировых валютных резервах упала с более 70% в 2000 году до около 55% в прошлом году, что нивелирует эффект от укрепления доллара США. Включая золото, доля доллара упала ниже половины.

Финансовые показатели Украины

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины составляли почти 42,400 млрд долл. США. В апреле они снизились на 3,1%, что обусловлено валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

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