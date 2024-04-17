Материал "голден" является подобным "графену" по своей концепции.

Ученым удалось создать "голден" - невероятно тонкий материал из молекул золота. Ему найдется немало вариантов применения, говорят авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Synthesis.

Новый материал "голден" создан по тому же принципу, что и "графен", который состоит из молекул графита. Графен удивительно прочный и гораздо лучше проводит тепло и электричество, чем медь, а потому востребован в современном технологическом мире.

"Голден" представляет собой материал, который состоит из молекул золота, уложенных только в один слой. Как и в случае с графеном, такое строение придает золоту новые свойства, говорят исследователи.

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В частности новый материал может быть полезным в очистке воды и в коммуникационных технологиях. Кроме того, графен может заменить обычное золото в современной электронике, уменьшив расходы золота на эти нужды.

Исследователи предполагают, что "голден", как особая форма золота, может быть лишь одним из ряда подобных материалов. Сейчас продолжается дальнейшая работа, чтобы понять, можно ли использовать те же методы для модификации других металлов.

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