Биткойн рекордно обвалился, в криптовалюту больше не верят, - Bloomberg

Инвесторы возвращаются к традиционным резервным активам, таким как золото и серебро.

На субботних торгах цена биткоина опустилась ниже 80 000 долларов, что стало самым низким уровнем с апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

"Падение произошло на фоне низкой ликвидности и ограниченного интереса покупателей, что усугубило падение, которое уничтожило более 30% крупнейшей в мире криптовалюты", – говорится в публикации.

Во время торгов в Нью-Йорке в субботу биткойн потерял сразу 7,1% стоимости, опустившись до 78,1 тысячи долларов. Другие криптовалюты просели еще больше: Ethereum потерял более 10%, Solana – 11%.

Как следствие, общая стоимость криптовалютного рынка сократилась примерно на 111 миллиардов долларов за последние 24 часа.

Bloomberg отмечает, что эта просадка усиливает длительное разочарование инвесторов в биткойне, который не отреагировал на ряд рыночных событий, ранее вызывавших рост его стоимости. Эксперты констатируют, что криптовалюты, которые еще не так давно считались безопасной гаванью для активов во времена недоверия к фиатным валютам, больше не выполняют эту функцию, а инвесторы снова вернулись к серебру и золоту, когда доллар слабеет.

Учитывая, что мелкие инвесторы тоже не проявляют интереса к криптовалютам в последнее время, аналитик рынка Джон Тодаро прогнозирует, что объемы торгов криптовалютами будут оставаться низкими еще по крайней мере "в течение одного-двух кварталов".

Биткойн в свободном падении

Как писал УНИАН, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году инвесторы сначала отреагировали ростом интереса к биткойну. Это было связано с ожиданиями более благоприятной для крипторынка политики: Трамп обещал поддержку инноваций, критиковал чрезмерное регулирование и допускал либерализацию подходов к цифровым активам.

На этом фоне часть инвесторов расценила биткойн как выигрышный актив в случае ослабления контроля со стороны государства и как инструмент хеджирования от возможных бюджетных и долговых рисков США, что способствовало росту его курса. В конце января 2025 года биткойн достиг первого пика цены в 104 тысячи долларов.

Однако затем началась коррекция рынка и пересмотр первоначальных ожиданий. Стало очевидно, что реальная политика новой администрации формируется медленнее, а конкретные регуляторные решения в отношении криптовалют остаются неопределенными или компромиссными. В апреле 2025 года биткойн просел до 75 тысяч долларов после решения Трампа ввести пошлины на весь импорт в США.

Однако затем рост биткоина возобновился, и к октябрю ключевая криптовалюта достигла отметки в 124 тысячи долларов. Это был пик, после которого началось падение, продолжающееся до сих пор.

