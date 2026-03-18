5 часов сна и 10 чашек кофе: журналистка NYT рассказала о дне с Зеленским на фронте

Репортер получила уникальный доступ к Зеленскому, чтобы показать человеческую сторону президента во время войны.

Журналистка The New York Times Ким Баркер получила редкую возможность провести день вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки на передовую.

Корреспондентка опубликовала материал об этом опыте, уделив особое внимание человеческим качествам украинского лидера, за пределами его официального образа.

По словам Баркер, подобный доступ к лидеру – исключение. Многие ее коллеги пытались договориться о такой возможности, но Офис президента отклонял эти запросы. Впрочем, ситуация изменилась на фоне войны на Ближнем Востоке, ведь интерес к войне в Украине постепенно угасает.

Президент провел с журналисткой около 90 минут и разрешил сопровождать его в течение всего дня. По словам Баркер, команда президента пытается показать его более человечным.

"Они говорят: "Нам нужна помощь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь нашим союзникам на Ближнем Востоке, но нам все еще нужна помощь", – отмечает журналистка.

Кофе и шутки

В материале также приведены личные подробности из жизни главы государства. По подсчетам его советников, он спит около пяти часов в сутки и выпивает до десяти чашек кофе ежедневно. Во время поездки Зеленский шутил с военными, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.

Баркер объяснила свой подход к репортажу: "Как заставить кого-то сказать то, чего он не ожидал? Как заставить людей поставить себя на место того, кто руководит страной уже четыре года (великой войны – УНИАН)?" Она добавила, что использование личных деталей помогает читателям лучше почувствовать реальность войны.

Журналистка также подчеркнула важность человеческого измерения в новостях:

"Это отсутствие эмпатии, которое переживает мир, эта идея о том, что мы все равнодушны ко всему, что происходит, потому что кажется, что каждый день происходит пятизвездочный пожар – я думаю, это помогает людям задуматься о том, что эти репортеры действительно там есть".

Война в Украине на фоне Ближнего Востока – последние заявления Зеленского

Напомним, ранее Зеленский выразил обеспокоенность из-за смещения фокуса внимания США с Украины на конфликт в Иране. По словам президента, именно из-за ситуации на Ближнем Востоке переговоры между Украиной, США и Россией постоянно откладываются.

Кроме того, СМИ узнали, что на февральской конференции в Мюнхене Зеленский планировал показать главе Белого дома Дональду Трампу специальный iPad, через который можно в режиме реального времени наблюдать за событиями на фронте. Об этом рассказал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Журналист отметил, что план не удалось реализовать, ведь Трамп так и не приехал на встречу в Мюнхене.

