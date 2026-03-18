В Украине готовят новую поддержку для населения. Правительство анонсировало дополнительные выплаты для пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. Рассказываем, кто может получить денежную помощь в Украине и как будут выплачивать деньги.
Какую денежную помощь можно получить от государства в апреле 2026
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о новом пакете поддержки для украинцев, в частности пенсионеров и наиболее уязвимых категорий населения.
Речь идет о разовой денежной помощи в 1500 гривень, которую выплатят в апреле. Выплаты будут проведены в рамках уже действующих программ Минсоцполитики, а получат их почти 13 млн украинцев.
Кто может рассчитывать на 1500 гривень:
- пенсионеры;
- люди, которые получают выплаты по инвалидности;
- малообеспеченные семьи;
- внутренне перемещенные лица, получающие социальную помощь;
- семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.
Обращаться в государственные учреждения не нужно. Деньги перечислят автоматически - на банковские счета или через "Укрпочту".
Правила новой программы пока неизвестны, предположительно, что они будут такими же, какие были и для "Зимней поддержки". Если это так, то полученные деньги можно будет потратить на оплату коммунальных, покупку некоторых категорий продуктов, благотворительность.