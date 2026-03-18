Словакия не доверяет Украине и хочет проверить нефтепровод 'Дружба'

Словакия получила информацию о том, что Украина обещает восстановить нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина уже несколько раз озвучивала сроки восстановления нефтепровода "Дружба". Он считает, что необходимо отправить экспертов, которые бы проверили ситуацию на месте, сообщает пресс-служба МИД Словакии в соцсети Х.

По его словам, Братислава получила информацию, что Киев обещает восстановить нефтепровод "Дружба" за шесть недель.

"Однако подобные сроки уже неоднократно озвучивались ранее. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь в проведении необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", – отметил Бланар.

В МИД добавили, что министры иностранных дел Евросоюза в Брюсселе выразили четкую поддержку просьбам Словакии, Венгрии и Европейской комиссии к Киеву о предоставлении информации о состоянии нефтепровода "Дружба" и считают "подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие словацким интересам".

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

17 марта президент Владимир Зеленский заявил, что поставки российских энергоносителей по магистрали в Венгрию и Словакию могут возобновиться через полтора месяца.

Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что в ближайшее время поставки российской нефти по магистрали "Дружба" возобновлены не будут. По его словам, причина задержки сугубо техническая и не зависит от желания или возможностей украинской стороны.

