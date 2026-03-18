Бизнес призвал правительство не повышать тарифы УЗ: это грозит потерей доходов и сокращением рабочих мест

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к правительству с призывом воздержаться от повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в 2026 году. В отрасли предупреждают: такое решение может привести к сокращению производства и рабочих мест, потере валютной выручки и уменьшению налогов.

В обращении ФРТУ отмечается, что железнодорожная отрасль сегодня переживает самый сложный период за всю историю независимости – из-за войны, разрушения инфраструктуры и сокращения грузовой базы более чем вдвое. Но вместо системных реформ предлагается очередное повышение тарифов, что только усугубит кризис.

В Федерации подчеркивают: проблема "Укрзализныци" заключается не в недостаточном уровне грузовых тарифов, ведь грузовой сегмент остается прибыльным и генерирует около 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно. Основным вызовом являются хронические убытки пассажирских перевозок, которые покрываются за счет грузовых тарифов.

По данным отрасли, в 2024 году убытки пассажирского сегмента составили около 18 млрд грн, в 2025-м – 22 млрд грн, а в 2026 году могут превысить 25 млрд грн. Но модель кросс-субсидирования, отмечают в Федерации, является неэффективной и требует замены на европейскую практику Public Service Obligation (PSO), когда государство компенсирует социально значимые перевозки из бюджета.

Отдельно бизнес обращает внимание на риски для экономики. С начала полномасштабной войны объемы грузовых перевозок уже сократились на 49%, а дальнейшее повышение тарифов может еще больше уменьшить грузовую базу. По оценкам самой УЗ, рост тарифов на 20% может привести к падению объемов перевозок почти на 19%.

Также среди возможных последствий такого решения – сокращение производства на промышленных предприятиях, потеря валютной выручки, уменьшение налоговых поступлений и переход бизнеса на автоперевозки – что, в свою очередь, приведет к дополнительным расходам бюджета на ремонт дорог и долгосрочной потере грузовой базы железной дороги.

В Федерации отмечают: уже сегодня на отдельных направлениях перевозки по железной дороге становятся дороже автомобильной логистики. После перехода бизнеса на альтернативные виды транспорта возвращение грузов на железную дорогу практически невозможно.

Кроме того, эксперты обращают внимание на внутренние проблемы компании: значительную долю малоактивной инфраструктуры, низкую производительность труда и отсутствие оптимизации затрат. В частности, 63% путей генерируют миллиардные убытки, а производительность труда снизилась почти на 20% по сравнению с довоенным уровнем.

"Продолжение политики "повышения тарифов вместо реформ" создает замкнутый круг: потеря грузов – падение доходов – новое повышение тарифов – дальнейшее сокращение перевозок. Вместо этого предлагаем ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до окончания военного положения, обеспечить полное бюджетное финансирование пассажирских перевозок, привлечь международные ресурсы для восстановления инфраструктуры, поддержать промышленность как основу грузовой базы, оптимизировать инфраструктуру и повысить эффективность работы УЗ", – подчеркнули в ФРТУ.

В Федерации подводят итог: в условиях войны тарифная политика должна стимулировать производство и экспорт, а не сдерживать их. Единственный путь к стабилизации – не повышение тарифов, а повышение эффективности всей железнодорожной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: