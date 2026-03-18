НАТО развернет еще одну систему Patriot на юге Турции, - Reuters

НАТО развертывает еще одну американскую систему противоракетной обороны Patriot в турецкой провинции Адана, где на авиабазе Инджирлик находятся военные США и других стран.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Reuters. Отмечается, что на авиабазе Инджирлик базируются военнослужащие из США, Катара, Испании и Польши, а также турецкие войска.

"Помимо мер национального уровня по обеспечению безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, еще одна система Patriot, заказанная Союзным воздушным командованием в Рамштайне, развертывается в Адане в дополнение к существующей испанской системе Patriot, расположенной там", – сообщило министерство.

Турция не имеет собственной полноценной системы противовоздушной обороны (ПВО) и полагается на системы ПВО НАТО, расположенные в восточной части Средиземного моря.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Анкара заявила, что в городе Малатия развертывают систему противоракетной обороны НАТО Patriot в рамках усиленных мер противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста региональной напряженности.

В Минобороны страны подчеркнули, что усилены меры противовоздушной и противоракетной обороны.

Анкара также заявила, что тесно координирует свои действия с НАТО и странами-союзниками и будет продолжать следить за развитием событий, одновременно работая над обеспечением региональной стабильности.

2 марта в СМИ появилась информация, что Иран атаковал американскую базу Инджирлик в Турции.

