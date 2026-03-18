Украине нужно больше газа, чем оценило правительство: эксперт назвал критические объемы в хранилищах

Геннадий Рябцев ожидает снижения цен на газ в Европе в конце лета, что позволит, в случае необходимости, импортировать его по приемлемой цене.

Украине для прохождения следующего отопительного сезона нужно накопить 14,5 миллиарда кубометров газа при условии, что зима не будет суровой, а Россия не будет обстреливать украинскую газодобычу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля о планах правительства накопить в хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров "голубого топлива" за счет, преимущественно, газа собственной добычи.

"Обычно нужно иметь в хранилищах 10% от потребления дополнительно, чтобы иметь запас для реагирования на случай внезапного прекращения поставок "голубого топлива". То есть 1,5 миллиарда кубометров газа дополнительно", – отметил эксперт.

В то же время он отметил, что планы правительства накопить в газохранилищах 13 миллиардов кубометров газа, вероятно, свидетельствуют об ожидании, что "двух суровых зим подряд не бывает". Эксперт напомнил, что для прохождения текущего отопительного сезона 13 миллиардов кубов газа не хватило.

Рябцев считает, что планы Минэнерго закачивать в газохранилища преимущественно "голубое топливо" собственной добычи – реалистичны, однако российские обстрелы газовой инфраструктуры могут им помешать. По его словам, добыча газа в Украине сохраняется на высоком уровне.

"У нас около 40 миллионов кубометров в сутки. Это дает нам где-то 16–17 миллиардов кубометров газа в этом году. Думаю, что добычу удастся даже немного нарастить. Поэтому эта ситуация выглядит вполне нормально", – отметил эксперт.

Он добавил, что в хранилищах к концу отопительного сезона останется значительно больше газа, чем в прошлом году, поэтому нам не понадобится много импорта. По его мнению, закупать "голубое топливо" за рубежом, в случае необходимости, можно было бы, например, в конце лета. Эксперт считает, что к тому времени цены в ЕС упадут, поскольку война в Иране, скорее всего, завершится.

"Я не думаю, что в конце лета цены сохранятся на нынешнем уровне, потому что вероятность длительной войны с Ираном я оцениваю как низкую. Как только Ормузский пролив будет разблокирован, цены на газ в Европе полетят вниз с нынешних уровней", – отметил Рябцев.

Если же РФ продолжит обстрелы украинских газодобывающих объектов, то, по словам эксперта, потребности в импорте "голубого топлива" будут зависеть от интенсивности атак и количества времени, необходимого для замены поврежденного оборудования.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует закачать к следующему отопительному сезону не менее 13 миллиардов кубометров газа. По его словам, в подземные газохранилища планируется закачивать преимущественно газ собственной добычи.

Впрочем, РФ в 2026 году продолжила систематические атаки на газовую инфраструктуру Украины. В частности, 25 февраля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявлял, что российские захватчики два дня подряд атаковали объекты компании в Харьковской и Черниговской областях.

За день до этого Россия в течение всего дня обстреливала дронами объект газодобычи в Харьковской области. Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, только с начала года российские войска совершили уже 26 атак на объекты "Нафтогаза".

