Вавилонская башня давно стала именем нарицательным.

По легенде, Вавилонская башня была самым высоким сооружением древних времен, и построили ее люди, чтобы добраться до Бога. Мы спросили у искусственного интеллекта о том, какой на самом деле была Вавилонская башня - кто построил ее и почему она оказалась разрушенной.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

В чём смысл Вавилонской башни

Для начала обратимся к библейским сюжетам и поговорим о Древнем Вавилоне. Он возник, согласно легендам, в третьем тысячелетии до нашей эры в южной Месопотамии. Основали его на месте древнего Кадингирра, и под властью царя Хаммурапи Вавилон стал процветающим городом. Период расцвета длился до тех пор, пока не начались вторжения со стороны соседей - выходцев из гор, на территории которых сейчас расположен Иран.

Уже в нашей эре Вавилон занял Александр Македонский и сделал город столицей. Развитие шло семимильными шагами, пока правитель не умер. Тогда Вавилон оказался захвачен парфянами и заброшен - столицу перенесли в Селевкию и Ктесифон.

ChatGPT на базе модели GPT-5 рассказывает, когда появилась Вавилонская башня - библия, по его словам, указывает на большой потоп, после которого люди под руководством царя Навуходоносора II захотели возвести такое высокое сооружение, чтобы больше не страдать от мирских невзгод, а жить рядом с богами. Однако целью было не столько спасение своих жизней и улучшение их качества, сколько эгоизм. Боги, по легенде, разгневались на людей за это, и смешали языки, из-за чего жители Вавилона перестали понимать друг друга и не смогли закончить строительство. Это библейская версия того, почему рухнула Вавилонская башня.

Сам же искусственный интеллект считает, что разрушение башни - лишь метафора распада единства. На самом же деле инициировать строительство могли правители, чтобы объединить людей вокруг одной идеи и показать мощь государства, приблизившись к богам лишь символически, фигурально. Разрушиться сооружение могло не обязательно физически, а просто из-за войны, упадка города или смены власти.

Также ИИ предположил, как выглядела Вавилонская башня - легенда, описывающая древнее государство, не является опровержением того, что цивилизация того времени могла быть гораздо более развитой, чем, к примеру, наша. ChatGPT считает, что древние люди обладали знаниями, современному человеку недоступными, и на самом деле Вавилонская башня - это сложное сооружение, а не просто храм (зиккурат).

По мнению виртуального помощника, постройка имела и религиозное, и политическое значение, и вокруг нее возник миф, который объясняет, почему люди говорят на разных языках и буквально, и фигурально, и не могут договориться. Собирая воедино все известные данные, искусственный интеллект считает, что Вавилонская башня была реально существовавшим сооружением, но стала символом человеческих амбиций - что будет, если переоценить свои возможности и позволить своему эго взять власть над разумом.

Искусственный интеллект Claude считает, что Вавилонская башня - это огромный ступенчатый зиккурат Этеменанки. У нейросети есть версия, чем была для древних людей Вавилонская башня - история, конечно, прагматическая. Claude пишет, что сооружение стало символом величия царя, а также использовалось как хранилище зерна, банк и центр торговли. На верхних платформах астрономы могли наблюдать за звездами.

Claude также высказался по поводу того, какой царь построил Вавилонскую башню - он убежден, что сделал это, официально, Навуходоносор II, но он создал зиккурат по образу и подобию более древних сооружений, просто немного видоизменив и увеличив его. Причем, занимались строительством не рабы, а наемные рабочие, инженеры и архитекторы.

Разрушили башню, по мнению искусственного интеллекта, новые завоеватели из-за стремления уничтожить последнее доказательство могущества Вавилона и прежней власти, а также страх перед непонятными технологиями. Claude не верит в библейскую версию о том, что люди пытались "достать до богов", и именно небожители смешали языки. ИИ уверен, что башню разрушили намеренно, а после падения Вавилона люди рассеялись по планете, по другим государствам, где говорили на разных языках, и поэтому перестали вскоре понимать друг друга.

