Польша разрешила экстрадицию скандального российского археолога Бутягина в Украину

В Украине Бутягина подозревают в частичном уничтожении объекта культурного наследия, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его разыскивают за проведение раскопок в оккупированном Крыму и уничтожение культурного наследия.

Как пишет Onet, Агентство внутренней безопасности Польши задержало Бутягина в начале декабря 2025 года по запросу Украины. Археолог проезжал через Польшу по пути из Нидерландов на Балканы, где читал серию лекций.

В Украине Бутягина подозревают в частичном уничтожении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму более 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов). По этому обвинению в Украине Бутягину может грозить до пяти лет лишения свободы. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения в оккупированном Крыму.

Александр Бутягин является руководителем сектора древней археологии Северного Причерноморья отдела древнего мира Эрмитажа. С 1999 года он возглавляет работу Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует древнее поселение Мирмекий на территории современной Керчи. Эти раскопки за последние десятилетия принесли впечатляющие открытия, в частности клад из более чем 700 бронзовых монет, датируемых III веком до нашей эры.

Министерство иностранных дел России объявило "протест" послу Польши в Москве в связи с задержанием ученого. По словам ведомства, обвинения украинских властей в его адрес являются "абсурдными", а Бутягин – "всемирно известный археолог" и "уже несколько десятилетий ведет исследования на Керченском полуострове".

На днях в столице Польши – городе Варшаве – произошло нападение на гражданина Украины. Причиной нападения стала его национальность.

По официальным данным, в 2025 году зафиксировано 543 случая ксенофобских преступлений против украинцев. По сравнению с предыдущим годом количество таких инцидентов увеличилось на 66%.

