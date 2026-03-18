'Нас тестируют': в сети завирусилось жуткие пророчества 'ребенка Нострадамуса'

Жуткие фразы о "симуляции" и "Потопе 2.0" вызвали волну теорий заговора – но доказательств этих предсказаний нет.

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с малышом, которого уже окрестили "ребенком Нострадамуса". В ролике, распространенном в TikTok, ребенок делает странные и жуткие заявления о природе реальности и грядущих катастрофах.

По словам мальчика, мир может быть не настоящим. "Я просто не знаю, считают ли все, кто здесь живет, Землю реальной… но на самом деле она не реальна", – говорит он.

Малыш добавляет, что это "может быть компьютер… что-то вроде симуляции", а людей якобы "тестируют ученые".

"У меня такое ощущение, будто это ученый, который тестирует маленьких людей", – говорит ребенок.

Видео вызвало бурную реакцию в сети: одни пользователи называют это обычной детской фантазией, другие же видят в словах мальчика "жуткие совпадения" с теориями заговора.

Кроме того, ребенок озвучивает и апокалиптические прогнозы. В частности, он говорит о гигантском цунами:

"Будет цунами… примерно 800 метров. Они называют это Потопом 2.0".

По его словам, катастрофа будет сопровождаться появлением "больших белых акул". Эти заявления уже сравнивают с пророчествами Нострадамуса, который в своей книге "Пророчества" описывал будущие события в завуалированной форме. В отличие от него, "ребенок Нострадамуса" говорит прямо, что только усиливает эффект тревоги.

Среди других "совпадений" упоминают и старые предсказания о катастрофах в Швейцарии, в частности в регионе Тичино, а также загадочные строки о "рое пчел" и "великом человеке, пораженном молнией". Некоторые интерпретаторы уже пытаются связать эти образы с событиями 2026 года.

