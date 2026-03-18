Памела Андерсон назвала свои любимые места в родной Канаде

Звезда советует всем туристам хотя бы раз побывать там, где она чувствует себя счастливой.

Известная актриса Памела Андерсон рассказала, какие места она советует посетить туристам в родной Канаде.

Недавно она рассказала изданию Fodors Travel, что чувствует себя по-настоящему спокойно на своей родине. Поэтому рекомендует всем увидеть остров Ванкувер.

"Я до сих пор возвращаюсь домой на остров Ванкувер, чтобы передохнуть. Это заснеженные горы зимой, скалистые пляжи, полные жизни – для меня это свобода", – подчеркнула звезда сериала "Спасатели Малибу".

Одним из самых дорогих мест для Андерсон является ее родной город Ледисмит, где она любит гулять, особенно во время "Фестиваля огней".

"Это воспоминание из детства... Быть на параде или на трибуне с друзьями, чувствовать аромат цветов яблони и вкус ее плодов. Также я люблю маленький, но очаровательный пляж Трансфер-Бич, где я брала уроки плавания в океане – я была гордой "выдрой", – вспоминает актриса.

А еще Памела советует посетить Тофино – окружной муниципалитет в Канаде, который находится в провинции Британская Колумбия. Именно это, по ее словам, лучшее место для серфинга.

А еще сады Бутчарт, признанные Национальным историческим местом Канады, входят в список самых любимых мест звезды.

Об этом Андерсон высказалась так:

"Одно из моих любимых мест, где можно затеряться и насладиться красотой".

