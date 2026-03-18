ВСУ отбросили россиян в Днепропетровской области, но враг имеет успех на Донбассе, - DeepState

Россияне продвинулись в районе Федоровки Второй и Клебан-Бика.

Российские оккупанты продвигаются вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. В то же время Силы обороны отбросили врага в Днепропетровской области – вблизи границы с Запорожской.

Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале.

"Враг продвинулся вблизи Федоровки Второй и Клебан-Бика. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Березового", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Сергей Грабский назвал направление фронта, которое является ключом к успеху и для Украины, и для РФ. По его словам, таким является Запорожское направление.

По мнению эксперта, Украина, находящаяся в состоянии стратегической обороны, пока не может иметь стратегического преимущества, инициатива сейчас на стороне врага. В то же время, подчеркнул он, ситуация не такая уж и безнадежная: стратегическая оборона, которую ВСУ ведут с октября 2023 года, дает свои результаты.

Грабский отметил, что еще 2-3 месяца назад противник ставил перед собой задачу до конца апреля овладеть Донецкой областью, но она не будет выполнена.

"Противник, несмотря на сильное давление, которое он пытается оказать на наши позиции, не имеет сил и средств для того, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу. И это уже является, что называется, переломом ситуации. Не окончательным, но переломом ситуации", – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что указанная стратегическая оборона на сегодняшний день является единственной концепцией выживания Украины.

