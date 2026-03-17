Классический европейский чизкейк нравится любителям легких кисломолочных десертов, а Шварцвальд или Шварцвальдский торт обожают сладкоежки. Изобретательные кондитеры придумали соединить эти две знаменитые сладости. Получился аппетитный и в меру сладкий десерт с творожным верхом, вишневой серединкой и низом из шоколадного теста. Это восхитительного сочетание всего того, за что мы так любим сладкое.
Узнайте, как готовится потрясающий шоколадно-вишневый чизкейк - рецепт потребует определенных усилий, но они обязательно окупятся. Вы влюбитесь в этот десерт и будете гордиться результатом, ведь такой оригинальный торт нигде не купить.
Чизкейк из творога с вишней и шоколадным низом
Нижняя половина торта берется от классического Шварцвальда, то есть шоколадного пирога с вишнями. Верхняя часть десерта являет собой почти классический чизкейк - рецепт использует творог, но вы можете взять и крем-сыр. Сочетание кисломолочного верха и сладкого низа оказывается удивительно удачным, оставляя довольными всех сладкоежек.
Шоколадна основа готовится из таких ингредиентов:
- сто пятьдесят граммов муки;
- одно яйцо;
- две столовые ложки какао;
- щепотка соли;
- две столовые ложки сахара;
- сто граммов сливочного масла.
Для вишневого слоя вам понадобятся:
- семьсот граммов вишни (свежей или размороженной);
- две чайные ложки желатина;
- двести пятьдесят миллилитров вишневого сока или компота;
- две столовые ложки крахмала;
- три столовые ложки рома или бренди (по желанию).
А чтобы сделать чизкейк с творогом, подготовьте эти продукты:
- килограмм творога;
- четыре яйца;
- сто граммов кукурузного крахмала;
- сто пятьдесят граммов сахара;
- щепотка ванилина.
Также потребуется разъемная форма для выпекания диаметром около 26 см.
Для теста смешайте в большой миске муку, какао, сахар, яйцо, соль и произвольно нарезанное сливочное масло. Замесите руками гладкое и нелипкое тесто, заверните пищевой пленкой и положите на полчаса в холодильник. Затем раскатайте в круг приблизительно 26 см в диаметре. Выложите его в смазанную маслом форму для выпечки и прижмите ко дну.
Из вишневого сока или компота соберите 4 столовые ложки и перемешайте до однородности с крахмалом. Остальную жидкость влейте в кастрюлю и вскипятите. Влейте крахмальную смесь, постоянно перемешивая. Варите несколько минут, пока масса не загустеет. Снимите жидкость с огня, добавьте вишни и желатин, а также алкоголь при желании. Дайте смеси остыть.
Чтобы сделать творожный чизкейк, смешайте творог, сахар, яйца, ванилин и крахмал. Взбивайте ручным миксером несколько минут, но не дольше.
Разогрейте духовку до 170°. В форму, где уже лежит тесто, выложите вишневый слой и разровняйте. На него вылейте творожную массу. В духовой шкаф поставьте на дно противень с водой, а над ним разместите десерт. Выпекайте чизкейк с вишней около 65 минут, а затем достаньте и дайте полностью остыть. Украсить торт при желании можно растопленным шоколадом.