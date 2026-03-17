Кондитеры соединили чизкейк и Шварцвальд - получилось невероятно вкусно.

Классический европейский чизкейк нравится любителям легких кисломолочных десертов, а Шварцвальд или Шварцвальдский торт обожают сладкоежки. Изобретательные кондитеры придумали соединить эти две знаменитые сладости. Получился аппетитный и в меру сладкий десерт с творожным верхом, вишневой серединкой и низом из шоколадного теста. Это восхитительного сочетание всего того, за что мы так любим сладкое.

Узнайте, как готовится потрясающий шоколадно-вишневый чизкейк - рецепт потребует определенных усилий, но они обязательно окупятся. Вы влюбитесь в этот десерт и будете гордиться результатом, ведь такой оригинальный торт нигде не купить.

Чизкейк из творога с вишней и шоколадным низом

Нижняя половина торта берется от классического Шварцвальда, то есть шоколадного пирога с вишнями. Верхняя часть десерта являет собой почти классический чизкейк - рецепт использует творог, но вы можете взять и крем-сыр. Сочетание кисломолочного верха и сладкого низа оказывается удивительно удачным, оставляя довольными всех сладкоежек.

Шоколадна основа готовится из таких ингредиентов:

сто пятьдесят граммов муки;

одно яйцо;

две столовые ложки какао;

щепотка соли;

две столовые ложки сахара;

сто граммов сливочного масла.

Для вишневого слоя вам понадобятся:

семьсот граммов вишни (свежей или размороженной);

две чайные ложки желатина;

двести пятьдесят миллилитров вишневого сока или компота;

две столовые ложки крахмала;

три столовые ложки рома или бренди (по желанию).

А чтобы сделать чизкейк с творогом, подготовьте эти продукты:

килограмм творога;

четыре яйца;

сто граммов кукурузного крахмала;

сто пятьдесят граммов сахара;

щепотка ванилина.

Также потребуется разъемная форма для выпекания диаметром около 26 см.

Для теста смешайте в большой миске муку, какао, сахар, яйцо, соль и произвольно нарезанное сливочное масло. Замесите руками гладкое и нелипкое тесто, заверните пищевой пленкой и положите на полчаса в холодильник. Затем раскатайте в круг приблизительно 26 см в диаметре. Выложите его в смазанную маслом форму для выпечки и прижмите ко дну.

Из вишневого сока или компота соберите 4 столовые ложки и перемешайте до однородности с крахмалом. Остальную жидкость влейте в кастрюлю и вскипятите. Влейте крахмальную смесь, постоянно перемешивая. Варите несколько минут, пока масса не загустеет. Снимите жидкость с огня, добавьте вишни и желатин, а также алкоголь при желании. Дайте смеси остыть.

Чтобы сделать творожный чизкейк, смешайте творог, сахар, яйца, ванилин и крахмал. Взбивайте ручным миксером несколько минут, но не дольше.

Разогрейте духовку до 170°. В форму, где уже лежит тесто, выложите вишневый слой и разровняйте. На него вылейте творожную массу. В духовой шкаф поставьте на дно противень с водой, а над ним разместите десерт. Выпекайте чизкейк с вишней около 65 минут, а затем достаньте и дайте полностью остыть. Украсить торт при желании можно растопленным шоколадом.

Вас также могут заинтересовать новости: