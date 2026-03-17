Опытные огородники знают, что перед посадкой картофеля его нужно прорастить. Поэтому накануне клубни достают из погреба или подвала и помещают в более теплое место. Сложностей в этом деле нет, но несколько нюансов все-таки стоит знать. Рассказываем, когда выносить картофель на проращивание и как его прорастить.

Когда доставать картошку из погреба на посадку

Когда доставать картошку на проращивание лучше всего? Примерно за 3-4 недели до посадки, чтобы клубни успели дать ростки. За это время на картофеле должны сформироваться короткие крепкие побеги.

В народе также есть свои сроки, когда выносить картошку из погреба: это делают на праздник Явдохи (14 марта по старому церковному календарю) и после него. Сорта раннего картофеля в это время уже можно выносить. Также народная примета говорит, что доставать картофель на проращивание нужно на Сорок святых (по старому стилю 22 марта) - чтобы в каждом кусте было по 40 картофелин.

Как проращивать картофель перед посадкой

Картошку мало просто достать из погреба или подвала - ее еще нужно правильно подготовить к посадке. Так она быстрее пойдет в рост и будет меньше болеть.

Что делать после того, как картофель достали из погреба:

отсортировать клубни - оставить для посадки здоровые и ровные среднего размера, без повреждений, гнили и вмятин;

если клубни большие, их допускается разрезать, чтобы на каждой половинке было по 1-2 "глазка";

уложить картошку в 1-2 слоя в ящики или на стеллажи "глазками" вверх.

Касательно того, как проращивать картофель - на свету или в темноте, то делают это на свету и в тепле: температура должна быть 14-18°C днем и примерно 6-12°C ночью. Можно ящики поставить в теплицу или сарай, если же там температура не позволяет прорастить (например, когда выносят ранние сорта), то картошку заносят в отапливаемое помещение или накрывают спанбондом.

На свету у картофеля просыпаются "глазки" и накапливается соланин, который будет защищать клубни от болезней. Когда на них появятся прочные ростки размером 1-1,5 см - картофель можно садить.

Важно: не следует передерживать картошку перед посадкой - если ростки будут очень большие, то они обламываются, то есть сам смысл проращивания теряется. Если вдруг земля еще не прогрелась, а картошка начинает перерастать, перенесите ее в более холодные условия (до 10 °C).

Часто огородники перед самой посадкой посыпают клубни древесной золой - она работает как антисептик и служит калийным удобрением. "Химией" обрабатывать не советуют, так как она попадет и в молодые клубни.

Картофель сажают в почву, которая прогрелась до 5-7 °C. Торопиться с посадкой не стоит - в холодной земле клубни будут долго прорастать.

