'У нас есть главное': Зибров раскрыл секрет своего счастливого брака

Пара вместе более 30 лет.

Украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров поделился своим секретом счастливого брака. Артист уже более 30 лет вместе с супругой Мариной, пишет Gazeta.ua.

Говоря о том, есть ли место ревности в их отношениях, Зибров заявил:

"Жена у меня внимательная. Она очень хорошо чувствует людей. Вот даже бэк-вокалисток в коллектив иногда "фильтрует": посмотрит - и говорит: "Паша, что-то она на тебя не так смотрит". Все, значит - не берем. А сейчас еще и дочь Диана подключилась к работе - Марина ей дает свои задачи, чтобы и она за мной немного "смотрела". Так что, у меня теперь двойной контроль. А если серьезно - секрет прост: доверие, уважение и смотреть в одном направлении".

По словам певца, в их браке не было серьезных кризисов.

"Возможно, потому что мы с женой - команда. Мы вместе работаем, вместе живем одним делом. Мы много лет вместе, и у нас есть главное - доверие. Мы не умалчиваем проблемы, если что-то есть - сразу говорим. И еще очень важно - у нас всегда есть юмор. Без него никак", - заявил Зибров.

