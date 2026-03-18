Современные западные политические элиты часто оказываются заложниками мира, которого уже не существует. В то же время Украина демонстрирует новый тип лидерства – гибкий, адаптивный и ориентированный на результат в кризисных условиях.

Об этом говорится в материале "The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters", опубликованном на платформе Waronomics.

Как отмечается в статье, показательным примером является Кирилл Буданов – он родился в 1986 году и сформировался уже в независимой Украине, без советского мышления, которое до сих пор влияет на часть политических элит в мире.

"Никакого советского багажа, никакой мышечной памяти авторитарных систем – только четкое понимание того, за что ты борешься", – подчеркивается в статье.

Аналитики отмечают: именно такие лидеры способны быстро адаптироваться к новым вызовам, принимать нестандартные решения и эффективно действовать в условиях войны.

На фоне глобальных изменений Украина фактически опережает часть западных стран в трансформации управленческих подходов, демонстрируя, что обновление мышления и поколений является ключевым фактором устойчивости государства.

