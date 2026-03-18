Сколько украинцев сейчас доверяют Зеленскому: появились результаты опроса

В марте уровень доверия к Зеленскому вырос по сравнению с февралем.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько выросло в марте по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного в период с 1 по 8 марта 2026 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как отметили социологи, в этом году уже трижды проводился опрос относительно доверия к Зеленскому: 23-29 января, 12-24 февраля и 1-8 марта 2026 года.

Уровень доверия к президенту в январе-феврале

Первые два опроса показали, что между концом января и серединой февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому заметно снизился – с 61% до 53% (и в то же время с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял).

По данным социологов, за этот зимний период наибольшее снижение доверия произошло не среди определенных демографических категорий, а среди тех, кто был готов одобрить вывод украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.

Уровень доверия в марте

Впрочем, новый опрос показал, что по состоянию на начало марта доверие к Зеленскому вернулось к прежним показателям и составило 62%. Уровень недоверия – 32%, а баланс доверия-недоверия составил +30%.

Как отметили социологи, в разрезе отношения к предложению по Донецкой области среди тех, кто легко с ним согласился, доверие составляло 34%, а среди тех, кто неохотно одобрял, – 54%. То есть фактически произошло возвращение к ситуации на конец января. Лишь среди тех, кто имел неопределенное отношение, сохранилось более низкое доверие (44%), но таких респондентов в целом немного.

К тому же сохраняется ситуация, когда из 62% тех, кто доверяет президенту Зеленскому, 28% доверяют "полностью", а большинство (34%) – "скорее" доверяют.

Отношение к проведению выборов в Украине

По данным опроса, лишь 12% украинцев (10-12% в течение 2025 года) считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий. Еще 13% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. По сравнению с декабрем 2025 года доля таких людей снизилась с 23%. То есть стало даже меньше тех, кого устраивали выборы после перемирия с гарантиями безопасности.

Зато с декабря 2025 года по март 2026 года с 59% до 69% сейчас стало больше тех, кто считает, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Вывод КМИС

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому, и он остается легитимным главой государства. Кроме того, подавляющее большинство продолжает выступать против проведения выборов в ближайшее время (и даже в случае перемирия с гарантиями безопасности).

Однако доверие к Зеленскому не является безоговорочным, что отражается в значительной доле тех, кто ему "скорее" (а не "полностью") доверяет.

"Поскольку сейчас происходит много событий (как снаружи, так и внутри Украины), то многие граждане могут чувствительно на них реагировать, и это может дальше сказываться на уровне доверия к президенту", – сказал Грушецкий.

Методология опроса

Исследование проведено методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Было опрошено 1003 респондента. Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на тот момент проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Уровень доверия к Зеленскому

Как сообщал УНИАН, в феврале в КМИС отмечали, что реальный уровень доверия к Зеленскому может быть несколько ниже, чем показывают прямые опросы, поскольку это в меньшей степени связано со страхом критиковать президента. В частности, скорее всего, люди дают "государственнический" ответ – даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время.

Вас также могут заинтересовать новости: