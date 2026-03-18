'Очень серьезная перспектива': Рыженко о возможностях использования дронов в океане

Капитан запаса отмечает, что речь идет и о военном применении морских дронов.

У Украины есть очень серьезные перспективы по применению дронов в океане для выполнения военных задач. Об этом в эфире Украинского радио сказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

По его словам, более 10 лет дроны используются в океане для разведки и сбора гидрографической информации, изучения морского дна. При этом капитан отметил, что дроны работают от солнечной энергии, всплывают периодически, проходят сотни миль и могут функционировать месяцами.

Рыженко подчеркнул, что дроны также применяются для разведки, патрулирования и других функций, связанных с операциями морского контроля. По его словам, среди прочего речь идет о сопровождении судов. Он отметил, что сейчас в Персидском заливе находятся семь американских эсминцев "Арли Берк", которые достаточно велики и не могут быть использованы для сопровождения судов, так как сами станут мишенью. При этом их водоизмещение составляет девять тысяч тонн, а каждый стоит более 2 млрд долларов.

"А такой дрон, как "Magura", с пулеметной установкой и датчиками, может быть довольно хорошим вариантом, чтобы отразить атаку дронов противника, в том числе в океане. В этом есть очень серьезная перспектива", – подчеркнул Рыженко.

По его словам, когда началась война, дроны получили очень серьезное развитие.

"И это произошло благодаря децентрализованному управлению и наличию ресурсов в Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины. У нас есть две основные системы – "Magura" и "Sea Baby". Они похожи друг на друга. Изначально они создавались как ударные дроны-камикадзе, и они выполнили свои функции довольно хорошо", – сказал Рыженко. При этом он напомнил, что треть боевого ядра ударного Черноморского флота РФ была уничтожена, причем половина из них благодаря ударам наших дронов.

Рыженко отмечает, что в ближайшие 10 лет основные задачи, касающиеся операций по контролю морского участка и недопущению действий противника в море, могут выполняться морскими дронами: охрана портов, патрулирование, разведка, поисково-спасательные мероприятия, нанесение ударов ракетами.

"У нас нет на дронах противокорабельных ракет. И это снижает нашу способность бороться с кораблями противника, который находится, например, в Новороссийске", – сказал он.

При этом он отметил, что такой опыт есть у Великобритании и Австралии, которые на 12-метровый дрон установили по две противокорабельные ракеты, которые можно запускать на необходимую дальность. По его словам, ракета дороже, но для борьбы с серьезными целями она эффективнее, чем дрон.

Рыженко говорит о положительном впечатлении от того, что в конце концов украинское политическое руководство поддержало идею флота беспилотных систем.

"Это наше будущее. Когда мы восстановим наш суверенитет и контроль над водами, обеспечим безопасную деятельность морской экономики, тогда можно будет думать о дальних морских походах, кораблях большего класса, для которых у нас пока нет баз", – добавил он.

Развитие дронных систем и флота

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем прогрессе Украины в развитии дронных систем. По его словам, вскоре наша страна будет иметь системы, способные задействоваться на большие расстояния в условиях океана.

Во время выступления в парламенте Великобритании он отметил, что Украина не имела такого сильного флота, как у Великобритании или у некоторых других наших партнеров, но вытеснила то, что осталось от российского флота, на удаленную базу в Черном море, где корабли прячутся от украинских морских беспилотников.

Вместе с тем, как отметил президент, украинские военно-морские беспилотные системы продолжают развиваться. По его словам, в недалеком будущем Украина будет иметь систему, которая сможет работать даже в условиях океана.

