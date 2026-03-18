Ормузский пролив можно обойти, но альтернативный маршрут для нефти имеет ряд проблем

Отмечается, что порт Янбу может оказаться нежизнеспособным решением.

Пока Ормузский пролив остается закрытым из-за войны с Ираном, Саудовская Аравия предлагает альтернативный маршрут через порт Янбу в Красном море. Однако этот план имеет ряд ограничений.

Издание Antena 3 CNN пишет, что покупатели, выбравшие Янбу, получат лишь часть месячного объема поставок. Это связано с ограничениями на количество нефти, которое может быть транспортировано по трубопроводу в этот порт.

География во многом объясняет, почему Янбу может оказаться нежизнеспособным решением. Чтобы нефть попала в этот порт, ей сначала нужно пройти по трубопроводу длиной 1 200 километров. Пропускная способность "трубы" ограничена, поэтому он не может транспортировать столько же нефти, сколько проходит через Ормузский пролив.

Кроме того, морской путь в Азию из Красного моря огибает полуостров и длиннее, чем из Персидского залива. В результате время и стоимость транспортировки увеличиваются.

Саудовская Аравия, как правило, продает всю свою нефть по долгосрочным контрактам, причем большая часть поставок предназначена для Азии. На этом фоне некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы сообщили, что получили меньшие объемы саудовской нефти, чем предусмотрено в контрактах.

Блокада Ормузского пролива - главные новости

После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Позже Тегеран заявил, что готов предоставить проход через пролив кораблям, но только при условии, что страна, которой принадлежит судно, вышлет израильского и американского послов.

В то же время некоторые суда нашли способ безопастно пройти через Ормузский пролив. Они намеренно меняют свои данные, выдавая себя за китайские корабли, или отключают свои маяки.

Вас также могут заинтересовать новости: