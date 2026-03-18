Такой хитрый трюк поможет увеличить урожай в несколько раз.

Каждый огородник знает, что качество и количество урожая зависит не только от ухода за культурами, но и от условий, в которых они растут. Например, атаки вредителей и болезни не лучшим образом отражаются на посадках, из-за чего может страдать плодовитость. Рассказываем, что можно посадить рядом с огурцами, чтобы защитить растения от негативного влияния и увеличить урожай.

Что посадить рядом с огурцами в открытом грунте от вредителе

Существует несколько вариантов, как уберечь огурцы от вредителей и опасных насекомых. Можно бесконечно обрабатывать культуры химическими веществами или "народными" растворами, а можно просто обеспечить им правильное соседство. Некоторые культуры источают неприятный для насекомых запах, и поэтому вредители даже не приближаются к посадкам, а это очень помогает огурцам сосредоточиться на развитии, а не тратить время и силы на борьбу с противниками.

Опытные садоводы знают, что можно сажать рядом с огурцами для таких целей конкретные растения:

бархатцы - отпугивают нематод и защищают культуру от корневой гнили;

- отпугивают нематод и защищают культуру от корневой гнили; базилик - от вредных жуков, которые поедают плоды и листья;

- от вредных жуков, которые поедают плоды и листья; чеснок и лук - против клещей;

- против клещей; настурцию - от белокрылки;

- от белокрылки; пижма - борется с жуками, мухами и комарами.

Если не догадались, что посадить рядом с огурцами, чтобы не было тли, смело размещайте в почве укроп, который привлекает божьих коровок (естественных врагов тли). Кстати, такими же свойствами обладает та же настурция, чеснок и лук.

Что сажать рядом с огурцами от болезней и жары

Некоторые другие овощи и зелень могут защитить огурцы от болезней, так как насыщают почву полезными веществами и отпугивают насекомых, провоцирующих те самые болезни. Так, известно, что полезно сажать рядом с огурцами горох и фасоль, которые насыщают почву азотом и препятствуют ее пересыханию. Редис, растущий недалеко от огурцов, отвлекает от них тлю, принимая удар на себя, кроме того, он рыхлит почву и улучшает ее аэрацию. Если посадить рядом с огурцами кукурузу, ее высокие стебли укроют культуру от палящих солнечных лучей, что очень удачно, так как представителю семейства тыквенных нужна полутень.

