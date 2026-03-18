Дроны ударили по базе засекреченного российского центра 'Рубикон' в Донецке (видео)

Также в городе был уничтожен координационный центр, управляющий подразделениями беспилотных систем противника.

Силы специальных операций нанесли серию ударов по российским объектам, расположенным на оккупированной части Донбасса, в ночь на 18 марта.

Об этом ССО сообщили в Telegram. "В Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага", – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

"Подразделения Сил специальных операций наносят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", – добавили в ССО.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта бойцы Главного управления разведки нанесли успешные удары по двум военным судам России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

Эти суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике врага. В частности, речь идет о транспортировке оружия, военной техники и боеприпасов.

Силы обороны также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который Россия использует для ведения войны против Украины. На территории порта расположены причалы, паромный комплекс, терминалы для перевалки зерна, нефтепродуктов и химических грузов. Враг через порт "Кавказ" обеспечивает экспортно-импортные операции, рейдовую перевалку крупнотоннажных судов.

Вас также могут заинтересовать новости: