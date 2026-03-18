Почему в Украине до сих пор не было собственной баллистики: объяснение эксперта

Зенитные ракетные комплексы и баллистика – это две системы, которые невозможно построить без колоссальных ресурсов. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью для Новини.LIVE.

"Когда речь идет о таких наукоемких средствах, как баллистическая ракета, по сути, это не просто, у нас даже нет этих двух систем, которые нам сейчас крайне нужны. Это своя зенитно-ракетная система и своя баллистика. На самом деле это наукоемко, это очень затратно", – сказал он.

По словам Федирко, ЗРК с ракетным комплексом выпускают буквально три-четыре страны.

"Потому что это не дешево и это на самом деле очень трудно организовать. По баллистическим ракетам то же самое. Это буквально несколько стран, которые могут себе это позволить", – пояснил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на мощную историческую школу ракетостроения, отечественные комплексы уровня "Сапсан" только сейчас выходят на стадию практических запусков.

Баллистическая ракета FP-7: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2025 года в компании Fire Point заявили, что Украина может получить баллистику, которую российская ПВО не сможет перехватить. Главный конструктор компании Денис Штилерман рассказал, что этот комплекс разрабатывают как средство, способное преодолевать российские системы противовоздушной обороны вокруг столицы РФ, а также как инструмент, применение которого не потребует внешних согласований.

По словам главного конструктора компании, ракета FP 7 будет иметь сверхзвуковую скорость входа в цель, которая составит более 1200 метров в секунду. Благодаря этой возможности и использованию композитных материалов ее перехват российской ПВО будет маловероятен.

В конце февраля разработчик показал видео запусков FP-7. Ее технические характеристики: высота полета – 65 км, максимальная полезная нагрузка (масса боевой части) – до 150 кг, максимальная скорость – 1500 м/с, максимальное время полета – 250 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: