Приготовленные таким образом сырники получаются идеальными по вкусу и структуре.

Украинцы обожают есть на завтрак сырники - рецепт, который достался нам от далеких предков. В каждой семье их готовят по-разному, применяя собственные хитрости. Но основа никогда не меняется - это творог, яйцо и сахар. При их соединении получается идеальное блюдо, которым можно накормить большую семью.

Чтобы сырники удались, важно подобрать правильный творог. Желательно чтобы он имел повышенный процент жирности - 5-9% и выше. Продукт должен быть плотным и сухим. Если при сжатии выделяется сыворотка, то жидкость лучше слить. После этого можно приступать - в том, как приготовить сырники, нет ничего сложного.

Сырники классические

Главный секрет вкусного блюда - высокое содержание творога. Чтобы у вас получились действительно пышные сырники, рецепт не стоит перегружать мукой или сахаром. Также все ингредиенты желательно вынуть из холодильника заранее и нагреть до температуры комнаты.

Подготовьте продукты по такому списку:

двести граммов жирного творога;

яйцо;

столовая ложка сахара;

столовая ложка муки в тесто + три столовые ложки для панировки;

щепотка соли;

две столовые ложки подсолнечного масла.

Количество ингредиентов можно пропорционально увеличить - например, на четыреста граммов творога берем два яйца, две ложки сахара и так далее.

Творог выложите в миску и разбейте крупные комки вилкой. Если кисломолочный сыр жидкий, то заверните в марлю и отожмите. Вмешайте соль, сахар, муку и взбитое венчиком яйцо. При желании добавляйте любые другие добавки - изюм, курагу, цукаты. Оставьте тесто постоять 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Стол присыпьте мукой. Слепите из творожной массы кружочки и обваляйте в этой муке. На сковороде подогрейте масло на сильном огне, уменьшите мощность конфорки до средней и обжарьте сырники. Готовить их достаточно по три минуты на каждую сторону.

Пышные сырники - рецепт с манкой

Процесс приготовления блюда почти совпадает с классическим. Главное различие - манка дает сырникам пышную структуру, не давая им разваливаться.

Необходимые компоненты:

двести граммов творога;

небольшое яйцо;

столовая ложка сахара;

две столовые ложки манки (в тесто);

две столовые ложки муки (панировка);

две столовые ложки масла.

В творог вбейте яйцо, сахар и манку. Перемешайте до однородности и оставьте смесь постоять десять минут. Это очень важный шаг, чтобы манная крупа набухла и не скрипела на зубах. Если тесто осталось излишне жидким, можно вмешать больше манки.

Слепите сырники с манкой в форме шайб и обваляйте в муке. Выложите на горячую сковороду с маслом. На умеренном огне готовьте изделия примерно по четыре минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

Вас также могут заинтересовать новости: