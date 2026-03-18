Чтобы посаженная картошка не погибла и хорошо уродилась, выберите хороший день для посадки.

Весной в селах и на дачах начинается традиционное соревнование между соседями - кто посадит картошку самым первым. Никому не хочется быть отстающим. Однако торопиться в этом деле все же не стоит, иначе первые же заморозки убьют все ваши клубни.

Чтобы усилия не оказались напрасными, ответственно подойдите к выбору даты. Хороший день, когда сажать картошку в 2026 году, можно подобрать по совокупности нескольких факторов, таких как сорт овоща, погодные условия и фаза Луны. Ещё подсказку можно найти в народных приметах.

Когда сажать картошку 2026 по погодным условиям

В Украине приступать к посадке клубней принято с середины весны. Единого дня нет - нужно смотреть, что говорят синоптики, и проверять погодные условия. Именно от прогноза зависит, в каком месяце сажать картошку - в апреле или мае.

Идеальным периодом считается время, когда ночных заморозков больше не прогнозируется, а земля прогрелась до температуры примерно +10°. Проверить это можно садовым термометром. А если его нет, подсказку дадут сорняки - если они вылезли на огороде, то и картошку уже можно сажать. Обычно подходящие условия наступают с третьей недели апреля.

Убедитесь, что после посадки температура воздуха не будет снижаться ниже +8°. Такой мороз клубни могут не пережить. В этом году ожидается переменчивая погода - весна 2026 прогнозируется с заморозками в первые дни мая, поэтому работу можно отложить до их окончания.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Луна является верным помощником любого фермера. По её фазе можно понять, будет ли день удачным для посевов и как приживутся посаженные растения. К примеру, дни полнолуния и новолуния считаются неплодородными, и дачники отказываются от любых процедур. А самыми подходящими для работы с корнеплодами, к которым относится и наш овощ, считаются периоды убывающей Луны.

В апреле благоприятные дни для посадки картофеля в Украине такие - 4-7, 9-11, 14, 19-24, 27, 29.

В мае стоит обратить внимание на следующие даты - 3-9, 13, 18-22, 25-28.

Когда можно сажать картошку в Украине по народным приметам

В давние времена синоптиков и прогнозов погоды не существовало, но сажать картошку все равно было нужно. Тогда люди обращались за советом к матушке-природе. Конечно, такой метод не является надежным, поэтому полагаться только на него не стоит. Но приметы могут направить фермера в нужном направлении.

Наши предки понимали, когда благоприятный день для посадки картофеля, по цветению черемухи. Считалось, что если кусты стоят в цвету, то уже точно пора бросать клубни в лунки. Смотрели и на листья березы - они уже должны быть размером с пятак. Был ещё такой способ: брали грудку грунта и бросали на землю. Если комок остался целым, то ещё слишком мокрый и сажать рано, а если рассыпался, то почва достаточно нагрелась.

Также существуют поверья о том, когда сажать картошку в Украине нельзя. Богобоязненные люди не делали это в большие церковные праздники. Особенно строго запрещалась для работы в огороде Страстная неделя (в 2026 году - с 6 по 11 апреля). К посадке приступали только после Пасхи, чтобы не согрешить.

