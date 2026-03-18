Разъяренный осьминог избил крупную рыбу в Тихом океане: редкие кадры

Исследователи зафиксировали необычную подводную драку у острова Ротума.

Ученые наблюдали за океанской жизнью в южной части Тихого океана, когда их камеры зафиксировали нечто необычное. Они опустили дистанционную подводную видеосистему с приманкой на морское дно у побережья Ротумы. Съемку использовали для учета количества рыб и морских обитателей в районе, когда увидели "столкновение" между рыбой и осьминогом, пишет BBC Wildlife.

"Мы никогда до конца не знаем, что увидим, пока не просмотрим отснятый материал позже", – сказал Крис Томпсон, морской эколог из National Geographic Pristine Seas.

Несмотря на то, что команда привыкла к неожиданностям, они были потрясены, увидев, как осьминог ударил кулаком рыбу-групера с высокими плавниками, а затем чуть не попал в рыбку-императора с пятнистыми щеками.

"Существует несколько теорий о том, почему осьминоги могут бить рыб. Они могут отгонять рыб, чтобы добраться до добычи, или же применять дисциплинарные меры в рамках партнерства, чтобы насолить… или просто так", – отметил Томпсон.

Это не первый случай, когда осьминога видят за избиением рыбы – исследование 2020 года в журнале Ecology описывает тот же вид осьминогов, который набрасывался на рыб во время охоты в Красном море.

Исследователь объяснил, что такой удар может служить способом "показать, кто главный" и поддерживать порядок в группе рыб.

"Благодаря своим различным навыкам совместная работа, вероятно, увеличивает шансы каждой стороны найти и поймать добычу", – отметил эколог.

Если рыбы не прилагают усилий, осьминог может прибегнуть к физической силе. Удар мог быть "способом дисциплинировать рыбу", чтобы она принимала активное участие в охоте.

"Таким образом, вполне возможно, что на этом видео осьминог заставляет групера выполнять задание", – подытожил исследователь.

