Страна 'терминаторов': кто поставляет больше всего человекоподобных роботов (инфографика)

Мировые поставки человекоподобных роботов в прошлом году превысили отметку в 14 500 единиц.

Китай стал почти абсолютным лидером на мировом рынке человекоподобных роботов. По состоянию на 2025 год доля КНР составляет около 90% от всех продаж. Соответствующую инфографику представил Visual Capitalist.

Хотя на начальном этапе эти роботы используются преимущественно в научных и промышленных целях, вскоре их применение может распространиться на розничную торговлю и бытовые задачи.

Если говорить об отдельных компаниях, то в 2025 году первое место заняла китайская Unitree, которая поставила 5500 роботов (против примерно 1500 роботов годом ранее).

Ее модели считаются одними из самых современных и в то же время самых доступных на рынке. Например, базовая модель R1 стоит всего около 5900 долларов, тогда как роботизированные собаки компании продаются примерно за 1600 долларов.

Второй в рейтинге стала компания AgiBot, которая продала 5168 единиц. Самая дешевая модель этой марки стоила 14 500 долларов. Всего в 2025 году в Китае было представлено 21 новая модель, что на 18 больше, чем в 2022 году (тогда их было всего три).

Быть лидером Китаю помогает развитое производство электромобилей (детали для электромобилей можно перепрофилировать для гуманоидной робототехники), а также большие объемы редкоземельных элементов.

Хотя Илон Маск прогнозирует, что к 2040 году количество гуманоидных роботов превысит численность людей, внедрение этой технологии компанией Tesla происходит значительно медленнее, чем в Китае. В 2025 году компания поставила лишь 150 единиц модели Optimus.

Две другие ведущие американские компании – Figure AI и Agility Robotics – реализовали примерно одинаковый объем продукции. Несмотря на ограниченные объемы поставок, оценка стоимости Figure AI стремительно выросла до 39 млрд долларов по сравнению с 2,6 млрд долларов в 2024 году.

Недавно стало известно, что Украина получила гуманоидных роботов Phantom для проведения испытаний. Предполагается, что их будут использовать для поддержки разведки на передовой. В то же время американская компания Foundation готовит этих роботов и к потенциальному применению в боевых условиях для Пентагона.

Напомним, что ранее Tesla показала видео, в котором продемонстрировала развитие своего человекоподобного робота Optimus за последние 2,5 года. Ролик буквально взбудоражил социальные сети, набрав за несколько дней 37 миллионов просмотров.

