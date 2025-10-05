Биткойн резко подскочил до нового рекорда: сколько стоит монета сейчас

Отмечается, что криптовалюта растет уже не первый день.

Биткойн сегодня, 5 октября, установил новый рекорд. Криптовалюта выросла почти на 2,7% до 125 245,57 доллара.

По данным платформы Binance, по состоянию на 10:05 биткойн просел до отметки 124 910, 74 доллара за монету.

Агентство Reuters пишет, что 3 октября криптовалюта росла восьмую сессию подряд. Этому способствовал рост американских акций и приток средств в биткоин-биржевые фонды.

Видео дня

В то же время доллар США отступил, продемонстрировав многонедельные потери по отношению к основным валютам, поскольку неопределенность из-за шатдауна омрачила перспективы и задержала публикацию ключевых данных, в частности, о занятости, которые имеют решающее значение для оценки развития экономики.

Сколько стоит купить 1 биткоин в гривнях

По данным портала Минфин, по состоянию на 10:00 5 октября курс биткоина в гривнях стоит 5157450 гривень за монету.

Курс биткоина в долларах - последние новости

В середине июля биткойн достиг рекордного уровня в 123 205 долларов, продолжая устойчивый рост, обусловленный оптимизмом в отношении регуляторной среды в США и притоком средств в криптовалютные инвестиционные продукты.

Следующий рекорд биткойн установил в середине августа, достигнув отметки 124 480 долларов в середине августа. Росту криптовалюты тогда способствовали нормативные акты администрации президента США Дональда Трампа и высокий спрос со стороны институциональных инвесторов.

Вас также могут заинтересовать новости: