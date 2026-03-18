Силы обороны ударили по двум авиазаводам в России: Генштаб раскрыл детали

Заводы обеспечивают производство и ремонт военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А и Л-410.

Подразделения Сил обороны Украины 16 марта нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, повреждены укрытия и места стоянки самолетов.

"Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", – добавили в Генштабе.

Обновлено в 17.02. Немного позже Генштаб сообщил, что аналогичным образом были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Отмечается, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.

Как сообщал УНИАН, Силы специальных операций нанесли серию ударов по российским объектам, расположенным на оккупированной части Донбасса, в ночь на 18 марта.

Так, в Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага. Кроме того, в оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

В ночь на 14 марта бойцы Главного управления разведки нанесли успешные удары по двум военным судам России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

