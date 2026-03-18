США проигрывают Китаю в гонке истребителей: в Forbes объяснили, в чём проблема ВВС США

Пекин штампует истребители, как горячие пирожки, в отличие от США, которые сокращают свой авиапарк.

Пекин стремится завоевать абсолютное военное превосходство в воздухе уже к концу этого десятилетия. Количество китайских истребителей скоро превысит мощь армии США, что спровоцирует опасный сдвиг в глобальном военном балансе. Такой прогноз обнародовало издание Forbes, анализируя масштабное наращивание боевой авиации КНР и недостатки ВВС США.

С 2021 года, отмечается в материале, Пекин расширил свои производственные площади более чем на 750 тысяч квадратных метров. Это значительно больше территории завода F-35 в Форт-Уэрте, что в США. Текущая модернизация КНР напоминает всплеск оборонной промышленности США во времена Рональда Рейгана.

Аналитики приводят конкретные цифры: к 2028 году Китай сможет выпускать до 300 боевых самолетов ежегодно. Уже сейчас их парк истребителей-невидимок J-20 численно превосходит американские F-22. План ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) понятен: превзойти США как по размеру флота, так и по уровню технологий к 2030 году.

Видео дня

Что не так с ВВС США

Когда-то ВВС, выигравшие Холодную войну, имели в строю 4000 истребителей, отмечает издание, и большинство из них были новыми. Сегодня в распоряжении США лишь 1100 боеспособных самолетов, средний возраст которых достигает 30 лет.

Военные расчеты указывают на дефицит: США требуются как минимум 1500 истребителей для базовой обороны. В случае реального конфликта эта цифра должна быть значительно выше. Однако бюджетные планы на 2026 финансовый год вызывают беспокойство: ВВС США предлагают списать 258 старых самолетов. Вместо этого планируется закупить лишь 45 новых машин.

Эксперты рекомендуют Пентагону выйти на максимальные темпы производства. Для модели F-35A это 72 самолета в год. Кроме того, армии нужны дополнительные закупки F-15EX и новых моделей типа F-47.

Истребитель F-35 остается краеугольным камнем американской стратегии. Этот самолет обеспечивает асимметрическое преимущество и способен сдерживать врага. Но технологии не работают без массовости. Это преимущество существует только при условии, что Соединенные Штаты будут использовать эти самолеты в значительном количестве, заключает Forbes.

Что еще известно об истребителях США

Ранее УНИАН сообщало, что США перебросили значительное количество истребителей пятого поколения F-35A на территорию Японии. Развертывание этих самолетов на японских островах и прибрежных районах существенно расширяет зону действия американской авиации в Тихоокеанском регионе.

Кроме того, сообщалось об инциденте у побережья Аляски, где истребители США были подняты в воздух для перехвата двух российских военных самолетов Ту-142. Эти самолеты, предназначенные для морской разведки и противолодочной обороны, были обнаружены в международном воздушном пространстве в зонах идентификации ПВО (ADIZ) Аляски и Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: