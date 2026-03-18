10 самых крупных птиц мира: среди них есть такая, которая весит столько же, сколько пианино

Подавляющее большинство крупных птиц относятся к одной группе – бескилевые.

Эволюция превратила некоторых птиц в настоящих гигантов. Отдельные виды весят более 100 килограммов и легко обгоняют профессиональных атлетов. Портал DiscoverWildLife опубликовал рейтинг пернатых, чьи размеры и вес заставляют забыть об способности к полету.

Большинство участников списка относятся к группе бескилевых – это нелетающие птицы, которые имеют длинные ноги и крепкие шеи. Раньше планету населяли еще более крупные существа – эпиорнисы (птицы-слоны). Их вес превышал 500 килограммов.

Самым высоким в истории был гигантский моа из Новой Зеландии. Он достигал 3,6 метра в высоту. Люди истребили этих гигантов примерно к 1500 году. Сейчас первенство удерживают другие.

10 самых тяжелых птиц в мире

Обыкновенный страус (156,8 кг)

Это абсолютный лидер. Он весит как пианино, а рост достигает 2,8 метра. Страус обитает в Африке и некоторых частях Австралии. Птица разгоняется до 65 км/ч и откладывает самые большие яйца в мире. Это опасный сосед, и его не стоит злить. В Южной Африке от ударов страусов ежегодно гибнет трое человек. Даже легендарный музыкант Джонни Кэш едва не стал жертвой собственной птицы.

Сомалийский страус (130 кг)

Раньше его считали подвидом, а теперь это отдельный вид. Этот страус немного меньше своего родственника и обитает на территории Африканского Рога. Восточноафриканский рифт разделил популяции, что является классическим примером аллопатрического видообразования. Географический барьер остановил скрещивание, поэтому птицы пошли своими путями эволюции.

Южный казуар (85 кг)

Он выглядит как пришелец из прошлого. Его рост – 1,7 метра, а обитает птица в тропиках Австралии и Новой Гвинеи. Казуар издает глубокий гул, напоминающий звуки из "Парка Юрского периода". Он ищет фрукты на лесной подстилке, чтобы полакомиться.

Северный казуар (75 кг)

Родственник южного соседа. Он немного легче и имеет яркую кожу на шее. Встречается в болотах Новой Гвинеи. Это очень скрытная и осторожная птица, которую трудно встретить.

Эму (70 кг)

Это самая высокая птица Австралии. Его рост – 1,9 метра. История отношений эму с людьми трагикомична. В 1932 году австралийское правительство объявило этим птицам войну. Солдаты с пулеметами пытались уничтожить популяцию. Но эму оказались ловчее и победили в той войне. Сейчас они – символ континента.

Императорский пингвин (46 кг)

Единственный обитатель Антарктиды в списке. Пингвин выживает при -60 градусах, ведь его тело покрыто плотным оперением. Кроме того, толстый слой жира сохраняет тепло. Пингвины греются группами и постоянно меняются местами. У каждого есть шанс постоять в теплом центре круга.

Большой нанду (40 кг)

Самая большая птица обеих Америк. Обитает в Аргентине и Бразилии. Интересный факт: нанду колонизировали Германию. Шесть птиц сбежали с фермы в 2000 году, и теперь их там сотни. Местные фермеры недовольны, ведь охоту на них официально разрешили.

Домашняя индейка (39 кг)

Единственная птица в рейтинге, которая летает, но делает это очень плохо. Дикие предки весили меньше, однако фермеры искусственно увеличили вес домашних индюков. Популяция диких индюков едва не исчезла в 1930-х, а сегодня их более 7 миллионов.

Карликовый казуар (34 кг)

Его называют горным, потому что птица живет на высоте до 3000 метров. Карликовый казуар имеет красивую сине-фиолетовую шею. Это самый маленький из казуаров. Однако он все равно остается гигантом по сравнению с большинством птиц.

Нанду малый (28,6 кг)

Этот вид известен как "нанду Дарвина". Чарльз Дарвин встретил его в Патагонии. Птица помогла ученому понять эволюцию. Дарвин тогда задумался: "почему похожие виды живут рядом", что и стало кирпичиком в теории происхождения видов.

На территорию Одесской области прибыли редкие птицы – кудрявые пеликаны. Эти краснокнижные птицы, известные своим характерным оперением на затылке, которое иногда может быть довольно длинным, нашли приют в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Между тем, исследование ученых выявило полезное влияние наблюдения за птицами на здоровье мозга. Процесс обучения идентификации различных видов птиц и последующая практика этого навыка способствуют положительным изменениям. Таким образом, приобретение знаний о птичьем мире может стать ценным инструментом для поддержания когнитивных способностей в зрелом возрасте.

