Рынок криптовалют потерпел ряд неудач.

Биткойн продолжает падать в цене. Криптовалюта опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые более чем за месяц.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 7:25 утра в Лондоне 25 февраля монета торговалась на уровне около 89 тысяч долларов, достигнув самой низкой отметки с 18 ноября.

Падение произошло на фоне общего спада на криптовалютном рынке. Настроения ухудшились после ряда неудач, включая крупнейший в истории криптовалют взлом биржи Bybit и скандал с мемкоинами, в котором замешан президент Аргентины Хавьер Милей.

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"Взлом биржи Bybit стал последним в череде событий, таких как сомнительный запуск мемкоина, которые вызвали неприятные воспоминания у участников криптовалютного рынка", - говорит Каролин Маурон, соучредитель Orbit Markets, поставщика ликвидности для криптовалютных деривативов.

Ситуация на рынке криптовалют - последние новости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет. Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA. Позже мемкоин Трампа отличился падением, из-за чего покупатели потеряли крупные суммы.

В свою очередь к инаугурации Трампа биткойн достиг исторического максимума в 109 241 доллар.

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