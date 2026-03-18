Ликвидация 'правой руки' Хаменеи: иранские чиновники нервничают, кто станет следующим, – NYT

После авиаудара Израиля и гибели Лариджани иранские чиновники опасаются новой волны ликвидаций и готовятся к эскалации конфликта.

Убийство главного советника по национальной безопасности Ирана Али Лариджани вызвало панику среди иранского руководства. Чиновники опасаются новых точечных ликвидаций, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ирана.

По словам собеседников издания, после новости о гибели Лариджани высокопоставленные чиновники начали активно обсуждать собственную безопасность.

Один из чиновников отметил, что получал звонки от коллег, которые спрашивали: "Кто станет следующей целью?". Другой признался, что был настолько шокирован, что его "трясло", а главный страх заключается в том, что Израиль продолжит ликвидацию руководства Ирана.

Уничтожение главного советника Хаменеи

Ранее гибель Лариджани официально подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что он погиб в результате израильского авиаудара. Ранее о его ликвидации заявляла израильская сторона.

В ответ Тегеран пообещал отомстить и уже нанес удары по Израилю. Корпус стражей исламской революции сообщил об "интенсивных" атаках, а иранские генералы предупредили, что дальнейший ответ может быть еще более разрушительным.

