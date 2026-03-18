Россияне запугивали венгров Закарпатья, звоня им от имени украинцев, – СБУ

Они требовали от представителей общины покинуть Украину и угрожали физической расправой.

Правоохранители раскрыли информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и усиление напряженности между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что для проведения ИПСО россияне использовали так называемую технологию подмены номера через IP-телефонию. В частности, с якобы украинских телефонных номеров враг осуществлял "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерской национальной общины.

"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой", – рассказали в СБУ.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проведенных технических мероприятий установлено, что звонки осуществлялись с территории Российской Федерации.

В СБУ отметили, что ведут работу по блокированию указанной ИПСО и призвали граждан не поддаваться на подобные провокации, а в случае получения угроз или подозрительных сообщений незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Похищение инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" в Венгрии

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с двумя инкассаторскими автомобилями и ценностями.

Позже инкассаторов и автомобили вернули в Украину, однако незаконно захваченные деньги в сумме 40 млн долларов и 35 млн евро, а также 9 кг банковского золота все еще остаются под арестом в Венгрии.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинским гражданам больше не ездить в Венгрию из-за произвольных действий венгерских властей, организовавших похищение сотрудников "Ощадбанка", автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

В заявлении МИД отмечалось, что гарантировать безопасность украинцев на фоне произвольных действий венгерских властей невозможно. Гражданам также рекомендовано по возможности выбирать другие маршруты транзита – не через венгерскую территорию.

